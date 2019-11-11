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Такие обстоятельства: Скипский об интеллектуальных играх в Абхазии

Такие обстоятельства
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Sputnik Абхазия

Двукратный обладатель "Хрустальной совы", член телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал об абхазском чемпионате по интеллектуальным играм, уровне его участников и почему так важно привлекать школьников к ним.

Чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм прошел в Сухуме в девятый раз. Двукратный обладатель "Хрустальной совы", член телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский был приглашен в качестве ведущего игр.

"У меня положительные впечатления, думаю, мой приезд тонизирует ребят,помогает собраться и сделать как можно лучше, это только всем на пользу. Игры организованы очень хорошо, клуб очень старается, получилось круто. Я понимал, что я еду на серьезное спортивное состязание, но то, что ребята еще сделали из этого шоу-финал, круто. Есть возможность показать людям, и люди будут тянуться. Это будет придавать популярности и клубу, и игрокам, и популяризовать книжную культуру, культуру знаний", - сказал Скипский в беседе на радио. 



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