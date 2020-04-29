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Александр Шоуа
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Такие обстоятельства: Шоуа о песне для "Евровидения" и онлайн-концертах

Такие обстоятельства
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180420
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20200429/1029998552/Takie-obstoyatelstva-Shoua-o-pesne-dlya-Evrovideniya-i-onlayn-kontsertakh-.html

Певец и композитор, Заслуженный артист Абхазии Александр Шоуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о своем возможном участии в "Евровидении", о том, как шоу бизнес переживает карантин и о том, как несет радость людям через свои онлайн концерты.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Шоуа о песне для "Евровидения" и онлайн концертах

"Враг внутри тебя" – новая песня, которую представил Александр Шоуа.

"Композиция была написана на русском языке под названием "Дыши" и вышла в один день с английской версией. Я ее не показывал никому, но однажды раздался звонок от одного влиятельного человека из медиа сферы с вопросом, не хочу ли я поехать на конкурс "Евровидение". Я ответил:"Хочу". Но мне нужно было предоставить песню на английском языке, которая нигде не звучала. У меня не было никакой песни, но я сказал, что сегодня ночью песня будет", - рассказал Шоуа.

Подробности слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.

Во время карантина Александр Шоуа проводит онлайн концерты в соцсетях. Как говорит музыкант, ему такой формат не нравится, но он делает это для того, чтобы людям было хорошо, чтобы они не забывали, что несмотря ни на что, люди будут делать хорошие вещи.



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