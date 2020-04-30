Такие обстоятельства: Библая о проблемах в предпринимательской среде

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Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Библая о проблемах в предпринимательской среде

После введения карантина, режима ЧП и ограничительных мер, направленных на недопущение распространения коронавируса, многие организации, торговые объекты, пункты общественного питания приостановили работу по распоряжению правительства.

О положении дел в предпринимательской сфере Абхазии, о том, какие меры необходимы для его поддержки, кто в первую очередь пострадал из-за кризиса и оправданы ли строгие ограничительные меры, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал председатель Союза предпринимателей Абхазии Вячеслав Библая.

"Проблем много. Не только предприниматели, но и весь мир оказался в сложной ситуации. Малый бизнес пострадал больше всего… Мы, конечно, не врачи, чтобы делать какие-то выводы, но я думаю, людям надо пойти навстречу с жестким исполнением санитарных норм. Надо дать людям поработать, потому что денег у них не осталось действительно. Когда закончится карантин и что будет дальше, мы не знаем. Но даже если, к примеру, он закончится завтра, то нам понадобится очень много времени, чтобы как-то оклематься и встать на ноги", - сказал Библая.

По мнению Библая, сегодня предпринимателям и арендодателям необходимо договариваться.

"Мы все в тяжелой ситуации оказались, можно понять и тех, и других… Нормальные люди все договариваются между собой", - отметил Вячеслав Библая.