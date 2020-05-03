Шария: свободе печати в Абхазии сегодня ничто не угрожает

3 мая отмечается Всемирный день свободы печати, появившийся в 1993 году после Генеральной Ассамблеи ООН. Редактор газеты "Эхо Абхазии" Виталий Шария в эфире радио Sputnik дал оценку свободе печати в республике.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Шария о свободе печати в Абхазии

На сегодняшний день свободе печати в Абхазии ничто не угрожает, сказал в эфире радио Sputnik редактор газеты "Эхо Абхазии" Виталий Шария.

"Свободе печати в Абхазии ничто не угрожает по двум причинам. Во-первых, она уже утвердилась, и отобрать эту свободу ни у кого не получится. Общество это не поймет и не примет. Но в первые лет 10-15 после войны ( Отечественной войны народа Абхазии – ред.), в становлении свободы печати у нас действительно были немалые трудности. Наверное, потому что все еще была советская инерция мышления. У некоторых как-то не укладывалось в голове, как можно критиковать госчиновников высшего ранга. Были политики, которые считали, что надо закрыть какую-то негосударственную газету. Но все это в прошлом.

Вторая же причина, для газетчиков это неприятная реальность, в последние годы у желающих высказать свое особое мнение автора появилась такая трибуна, как интернет, соцсети, и у них отпала необходимость прорываться на газетные страницы. У каждого пишущего появилась своя газета, а если у него много друзей в соцсетях, то тираж такой его газеты может превосходить тиражи реально выходящих бумажных изданий в нашей республике", - заметил Виталий Шария.

Всемирный день свободы печати является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека.