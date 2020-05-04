17:44 04 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.73
  • EUR79.12
Поиск
Важно:
© Foto / предоставлено Борисом Джергения

Такие обстоятельства: Джергения о весенних работах в Пицундо-Мюссерском заповеднике

Такие обстоятельства
Получить короткую ссылку
22 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20200504/1030043728/Takie-obstoyatelstva-Dzhergeniya-o-vesennikh-rabotakh-v-Pitsundo-Myusserskom-zapovednike.html

О том, какие работы проводятся с наступлением весны в Пицундо-Мюссерском заповеднике, каково состояние природного объекта, как борются с вредителями растений и как берегут от пожаров, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор заповедника Борис Джергения.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Джергения о весенних работах в Пицундо-Мюссерском заповеднике

"В пожароопасный период времени у нас строжайший контроль за заповедником. Сотрудники ведут круглосуточный график дежурств. Мы стараемся, чтобы на территории люди не утраивали пикников, за этим пристально следят и сами местные жители", - отметил Джергения.

Сейчас работники заповедника будут проводить подсчет и осмотр деревьев, в журнал будут записывать все характеристики.   

"Сосны будем сортировать, есть больные и здоровые деревья. К сожалению, в этом году у наших сосен обнаружена серянка, так называемый смоляной рак. У дерева начинает осыпаться кора, ствол становится голым, и это никак не лечится", - пояснил Джергения.        

Пицундо-Мюссерский заповедник находится в прибрежной зоне близ курорта Пицунда. Он протянулся вдоль береговой линии на семь километров и занимает 3,761 тысячи гектаров земли. Заповедник славится своими реликтовыми пицундскими соснами, которые существовали в этом регионе еще два миллиона лет тому назад. Своей популярностью Пицунда обязана именно соснам, так как они наполняют воздух озоном, таким полезным для человеческого организма. Особенность заповедной рощи - ее редкие деревья, Пицундские длиннохвойные сосны, редчайшие экземпляры старинной понтийской флоры третичного периода. Деревья эти можно встретить только на Черноморском побережье в Абхазии.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
От "Мэри Поппинс" до "Мамы в законе": Наталье Андрейченко исполнилось 64 года
Крылья Победы над Москвой: как прошла репетиция воздушной части Парада
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться