Такие обстоятельства: Джергения о весенних работах в Пицундо-Мюссерском заповеднике

О том, какие работы проводятся с наступлением весны в Пицундо-Мюссерском заповеднике, каково состояние природного объекта, как борются с вредителями растений и как берегут от пожаров, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор заповедника Борис Джергения.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Джергения о весенних работах в Пицундо-Мюссерском заповеднике

"В пожароопасный период времени у нас строжайший контроль за заповедником. Сотрудники ведут круглосуточный график дежурств. Мы стараемся, чтобы на территории люди не утраивали пикников, за этим пристально следят и сами местные жители", - отметил Джергения.

Сейчас работники заповедника будут проводить подсчет и осмотр деревьев, в журнал будут записывать все характеристики.

"Сосны будем сортировать, есть больные и здоровые деревья. К сожалению, в этом году у наших сосен обнаружена серянка, так называемый смоляной рак. У дерева начинает осыпаться кора, ствол становится голым, и это никак не лечится", - пояснил Джергения.

Пицундо-Мюссерский заповедник находится в прибрежной зоне близ курорта Пицунда. Он протянулся вдоль береговой линии на семь километров и занимает 3,761 тысячи гектаров земли. Заповедник славится своими реликтовыми пицундскими соснами, которые существовали в этом регионе еще два миллиона лет тому назад. Своей популярностью Пицунда обязана именно соснам, так как они наполняют воздух озоном, таким полезным для человеческого организма. Особенность заповедной рощи - ее редкие деревья, Пицундские длиннохвойные сосны, редчайшие экземпляры старинной понтийской флоры третичного периода. Деревья эти можно встретить только на Черноморском побережье в Абхазии.