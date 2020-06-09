Такие обстоятельства: Чирикба о своей книге про давние взаимоотношения Абхазии с Италией

Как шла работа над книгой "Абхазия и итальянские города-государства XIII-XV вв. Очерки взаимоотношений", почему возникла идея ее создания и чем она замечательна, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал ее автор, доктор филологических наук, ученый Вячеслав Чирикба.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Чирикба о своей книги про давние взаимоотношения Абхазии с Италией

В Абхазии большой пласт истории, который связан с Италией напрямую, отметил ученый в беседе на радио. В книге я изложил свой взгляд на тесные взаимоотношения этих двух стран, пояснил Чирикба.

"Я никогда не планировал ее написать, это было спонтанным решением. Старался сделать ее максимально доступной для широкой публики, она написана доступным языком. Мне кажется, что там очень много материала для любого человека, который интересуется историей Абхазии в целом. Там много исторической части о том, как генуэзцы в XIII веке основали колонии в Абхазии, торговые представительства. Кроме того, речь идет о нотариальном офисе генуэзцев в Абхазии, о консульстве, которое более двухсот лет существовало, и о католической церкви в Абхазии. Здесь был большой пласт истории, который связан с Италией напрямую. Кроме того, тогда Абхазия была очень важной частью международного торгового пути, соединявшего Восток и Запад. Очень многое было известно уже, но я изложил и свой взгляд на страницы абхазской истории", – рассказал Чирикба.

Полную версию интервью также можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.