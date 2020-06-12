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Такие обстоятельства: Аджба о возможности учиться в Высшей школе экономики

Такие обстоятельства
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20200612/1030313995/Takie-obstoyatelstva-Adzhba-o-vozmozhnosti-uchitsya-v-Vysshey-shkole-ekonomiki.html

Выпускник сухумской школы № 10 Глеб Аджба рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия о том, как получил путевку на факультет мировой экономики и мировой политики НИУ Высшей школы экономики, а также о своих интересах и планах на будущее.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Аджба о возможности учебы в Высшей школе экономики

По словам выпускника сухумской школы Глеба Аджба, он с 9-го класса успешно принимал участие в различных конкурсах, предметных олимпиадах. Победа в конкурсе, организованном благотворительным движением "Послы доброй воли Абхазии", дала ему шанс получить образование в одном из ведущих мировых вузов по направлению изучения глобальной экономики и международных отношений.

"При выборе профессии я поставил перед собой вопрос, почему столь разумное существо, как человек, решает свои проблемы и конфликты войнами, в то время, когда обладает мощнейшим оружием - языком. Именно тогда я стал интересоваться дипломатией, экономикой, политикой", - сказал выпускник сухумской школы.

Зачисление в один из крупнейших университетов России это "даже лучше", чем его ожидания, признался Аджба.

"Я абсолютно в восхищении", - сказал он.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.

 

 

 



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