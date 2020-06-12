Такие обстоятельства: Аджба о возможности учиться в Высшей школе экономики

По словам выпускника сухумской школы Глеба Аджба, он с 9-го класса успешно принимал участие в различных конкурсах, предметных олимпиадах. Победа в конкурсе, организованном благотворительным движением "Послы доброй воли Абхазии", дала ему шанс получить образование в одном из ведущих мировых вузов по направлению изучения глобальной экономики и международных отношений.
"При выборе профессии я поставил перед собой вопрос, почему столь разумное существо, как человек, решает свои проблемы и конфликты войнами, в то время, когда обладает мощнейшим оружием - языком. Именно тогда я стал интересоваться дипломатией, экономикой, политикой", - сказал выпускник сухумской школы.
Зачисление в один из крупнейших университетов России это "даже лучше", чем его ожидания, признался Аджба.
"Я абсолютно в восхищении", - сказал он.
Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия и в аудиофайле.