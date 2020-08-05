Такие обстоятельства: Чурина об ажиотаже на российско-абхазской границе

Председатель Экспертного сообщества агентства Инновационного развития регионов России Елена Чурина в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась своими прогнозами на турзесон в республике и объяснила, с чем связаны большие очереди на КПП "Псоу".

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Чурина об ажиотаже на российско-абхазской границе

С 1 августа открылась российско-абхазская граница. В тот же день в республику устремился мощный поток отдыхающих, который не спадает до сих пор. Сможет ли туристический бизнес Абхазии наверстать упущенное время, каким образом необходимо проводить работу с туристами, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции и насколько важно взаимодействовать Абхазии и России в этот период, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась Елена Чурина.

"Убытки, думаю, восполнить не получится. Потери мая-июля не компенсируется августом и сентябрем", - считает Чурина.

По мнению эксперта, сегодняшний ажиотаж на границе связан с тем, что ранее не было возможности выехать из Абхазии.

"А также, сейчас из курортных направлений открыли только Турцию, а это только авиасообщение. А до Краснодарского края и Сочи можно доехать и поездом, а далее остается только пересечь границу. В этом плане Абхазия как самая ближайшая заграница с теплым морем, с пляжами оказалась более доступна большему количеству людей", - сказала Елена Чурина.

Для того, чтобы минимизировать риски, связанные с распространением коронавируса, не только турбизнес, но и население страны, и туристы, все должны вести себя ответственно, считает Чурина.

"Очень простой рецепт: каждый человек должен для себя в голове держать, что он должен сделать для того, чтобы не заразить другого. Если каждый об этом подумает и каждый возьмет на себя ответственность за жизнь другого человека, то риски заболеть снижаются в разы сразу же. Например, в израильских небольших поселениях люди именно с такой ответственностью подходят, и у них практически нет заражений. При этом в Израиле тоже наблюдался рост заболеваний после того, как только люди вышли на пляж. Это правильное отношение, когда люди понимают, что в первую очередь надо думать, как не разнести инфекцию, в корне все меняет. Не может все поменять один турбизнес… Сдерживание и карантинные меры позволяют снимать пиковые нагрузки на учреждения здравоохранения. Если сразу валом придет большое количество больных, никакая система не справится. И это показали больницы в Европе. Поэтому в таких мерах есть необходимость, чтобы сдержать и подготовить всю систему. Это может коснуться любого, и это нужно держать в голове. Надеюсь, что за четыре месяца республика научилась справляться с проблемами и подготовилась. Поэтому была такая задержка с открытием границы. Если продолжать это дольше, то экономика может стать очень неустойчивой, если учесть, что часть доходов республики – это сельхозпроизводство и туризм, то это может быть на грани выживаемости страны. А зачем это нужно?" – отмечает эксперт.

Елена Чурина считает, что Абхазии в сложившихся условиях необходимо взаимодействовать с Российской Федерацией в сфере туризма и в сфере здравоохранения, приглашая медиков из Москвы и Санкт-Петербурга для обмена опытом. Только общими усилиями и взаимодействием возможно справляться с общечеловеческими проблемами, подытожила эксперт.