Такие обстоятельства: врач Кобалия о работе в гудаутском COVID-центре

О работе в гудаутском COVID-госпитале, о трудностях и о том, что придает силы, в эфире радио Sputnik рассказал анестезиолог-реаниматолог Ринель Кобалия.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: врач Кобалия о работе в гудаутском COVID-центре

Основной центр лечения людей с коронавирусной инфекцией в Абхазии - Гудаутская ЦРБ. Более четырех месяцев в Covid-центре идет напряженная борьба за жизни людей. После новой вспышки заболевания врачам стало тяжело справляться с потоком пациентов, остается и проблема нехватки медперсонала.

"Раньше, если были больные с легкой степенью, то теперь поступают тяжелые и средней степени тяжести пациенты. Персонал госпиталя фактически уже выдыхается. Не хватает рук, а больные все поступают и поступают", - рассказал в эфире радио Sputnik врач Ринель Кобалия.

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