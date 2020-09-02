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Такие обстоятельства: врач Кобалия о работе в гудаутском COVID-центре

Такие обстоятельства
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https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20200902/1030852706/Takie-obstoyatelstva-vrach-Kobaliya-o-rabote-v-gudautskom-COVID-tsentre.html

О работе в гудаутском COVID-госпитале, о трудностях и о том, что придает силы, в эфире радио Sputnik рассказал анестезиолог-реаниматолог Ринель Кобалия.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: врач Кобалия о работе в гудаутском COVID-центре

Основной центр лечения людей с коронавирусной инфекцией в Абхазии - Гудаутская ЦРБ. Более четырех месяцев в Covid-центре идет напряженная борьба за жизни людей. После новой вспышки заболевания врачам стало тяжело справляться с потоком пациентов, остается и проблема нехватки медперсонала.

"Раньше, если были больные с легкой степенью, то теперь поступают тяжелые и средней степени тяжести пациенты. Персонал госпиталя фактически уже выдыхается. Не хватает рук, а больные все поступают и поступают", - рассказал в эфире радио Sputnik врач Ринель Кобалия.

Подробности в аудиофайле.


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