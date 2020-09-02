Такие обстоятельства: врач Кобалия о работе в гудаутском COVID-центре
Основной центр лечения людей с коронавирусной инфекцией в Абхазии - Гудаутская ЦРБ. Более четырех месяцев в Covid-центре идет напряженная борьба за жизни людей. После новой вспышки заболевания врачам стало тяжело справляться с потоком пациентов, остается и проблема нехватки медперсонала.
"Раньше, если были больные с легкой степенью, то теперь поступают тяжелые и средней степени тяжести пациенты. Персонал госпиталя фактически уже выдыхается. Не хватает рук, а больные все поступают и поступают", - рассказал в эфире радио Sputnik врач Ринель Кобалия.
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