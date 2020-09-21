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Такие обстоятельства: Камкия об активной фазе учений "Кавказ-2020"

Такие обстоятельства
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20200921/1030975660/Takie-obstoyatelstva-Kamkiya-ob-aktivnoy-faze-ucheniy-Kavkaz-2020.html

О том, как будут проходить учения "Кавказ-2020" и что включает в себя активная фаза, которую планируют провести именно в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель начальника Генерального штаба Министерства обороны Абхазии Вадим Камкия.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Камкия об активной фазе учений "Кавказ-2020"

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" состоится с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил России. Активная фаза учений "Кавказ-2020" с участием подразделений Абхазской армии совместно со служащими седьмой Российской военной базы состоится в Абхазии с 24 по 25 сентября

Активная фаза пройдет на двух абхазских полигонах, Цабал и Нагвалоу, проинформировал Камкия в интервью радио. 

"В истории Вооруженных сил Абхазии это первые столь масштабные учения. Они позволят повысить практический опыт командирам подразделений да и всему личному составу, и главное, организация взаимодействия между участниками учений, между подразделениями российский военных и абхазских", - сказал Камкия.

Учения "Кавказ-2020" пройдут с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ, первого замминистра обороны РФ Валерия Герасимова на внутренних полигонах Южного военного округа – "Прудбой", "Ашулук", "Капустин Яр", наземных авиационных полигонах "Арзгирский" и "Копанской". Кроме того, в акваториях Черного и Каспийского морей будут проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии.
Всего к учению предполагается привлечь около 80 тысяч человек. На полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.
Учения пройдут в два этапа. На первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск.
В ходе учения будут отработаны вопросы управления группировками войск в совместных операциях по локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму. В стратегических маневрах примут участие военные Белоруссии, Мьянмы, Ирана, Индии и Пакистана.


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