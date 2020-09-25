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Такие обстоятельства: Трапш о создании центра исследований Большого Кавказа

Такие обстоятельства
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https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20200925/1030990452/Takie-obstoyatelstva-Trapsh-o-sozdanii-tsentra-issledovaniy-Bolshogo-Kavkaza.html

О планах работы центра исследований Большого Кавказа Института социологии и регионоведения Южного федерального университета, в чем необходимость создания такого центра, в эфире радио Sputnik рассказал кандидат исторических наук Николай Трапш.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Трапш о создании центра исследований Большого Кавказа

В Южном федеральном университете давно имеются традиции кавказоведческих исследований, и сейчас роль университета как центра кавказоведческих исследований руководство рассчитывает вывести на новый уровень, соответствующий потребностям сегодняшнего дня, сказал Трапш в эфире радио.

"Мы ставим перед собой задачи: первое – организовать популяризацию кавказоведческого знания, которая позволит представить, какие люди занимаются кавказоведением, как они кавказоведами становятся и что для этого нужно. Поэтому мы будем реализовывать онлайн-проекты, интервью с кавказоведом, будем привлекать самых разных людей и смотреть на то, как они пришли в науку и как пришли к исследованию Кавказа. Второе - вынести круг экспертных проблем на рассмотрение конкретного предметного разговора, то есть мы будем собирать вебинар, и эксперты будут разбираться в конкретной проблеме. Ближайший посвящен национальной политике и кавказоведению в связи с тем, что происходит в современной России, то есть как Кавказоведение может быть востребовано при формировании государственной политики. У нас обширные планы с точки зрения тематики, и здесь есть вопросы, связанные с сохранением национальных языков на Кавказе", - отметил Трапш.


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