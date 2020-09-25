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© Foto / предоставлено Бесланом Чкадуа

Такие обстоятельства: Чкадуа о проекте закона об оружии в Абхазии

Такие обстоятельства
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Sputnik Абхазия
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Заместитель министра внутренних дел республики Беслан Чкадуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какие поправки в законопроект об оружии планирует внести МВД.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Чкадуа о проекте закона об оружия в Абхазии

Парламент Абхазии во втором чтении принял законопроект об оружии. На заседании Народного Собрания присутствовал министр внутренних дел Дмитрий Дбар, который сообщил, что МВД направит предложения по внесению поправок в законопроект в части регулирования ношения оружия. На  сколько эта проблема актуальна и какие дополнения в проект закона намерены внести органы внутренних дел, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал замминистра Беслан Чкадуа.

"Мы считаем, что данный законопроект для использования и ношения оружия, преждевременный, потому что есть еще много неурегулированных вопросов. Есть вопросы к самому закону в части ношения оружия, в части его приобретения. Мы не хотели бы, чтобы было, как ранее, чтобы ношение оружия было доступно всем. Считаем, что ношение оружия должно попадать под категорию определенных лиц или имеющих заслуги, или не склонных к совершению преступлений", - сказал Чкадуа.

Полную версию беседы слушайте в аудиофайле.

2 марта 2017 года депутаты Парламента Абхазии 5-го созыва в первом чтении приняли законопроект об оружии. Однако пока закон так и не был окончательно принят.


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