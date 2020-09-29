Такие обстоятельства: Кварчелия о будущей амнистии в Абхазии

Лиана Кварчелия отметила, что амнистия – это очень важный государственный акт милосердия по отношению к тем, кто отбывает наказание за совершенные преступления.
"У нас не в первый раз принимается решение об амнистии. Но амнистия – это не отказ от принципа неотвратимости наказания. Важен баланс между этими двумя принципами – милосердие и неотвратимость наказания. Все предыдущие амнистии этот баланс выдерживали, поэтому за них в Парламенте голосовали единогласно, не было такого раскола и не было возмущения в обществе. Но в данном случае баланс этот был явно нарушен. Юристы говорят о том, что в данном постановлении вообще не определены виды преступлений, которые не должны подпадать под амнистию. Юристы считают, что такое сделано впервые", - сказала Кварчелия.
По мнению Лианы Кварчелия, вступление данного постановления в силу станет плохим прецедентом, оно дискредитирует само понятие гуманизм.
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