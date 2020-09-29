00:02 30 Сентября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD79.68
  • EUR93.02
Поиск
© Foto / Ибрагим Чкадуа

Такие обстоятельства: Кварчелия о будущей амнистии в Абхазии

Такие обстоятельства
Получить короткую ссылку
11210
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/1d/1031026226.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20200929/1031024412/Takie-obstoyatelstva-Kvarcheliya-o-buduschey-amnistii-v-Abkhazii.html

Постановление Парламента Абхазии об объявлении амнистии к годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии вызвало широкую дискуссию в обществе. Своими мнением в эфире радио Sputnik поделилась общественный деятель Лиана Кварчелия.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Кварчелия о будущей амнистии в Абхазии

Лиана Кварчелия отметила, что амнистия – это очень важный государственный акт милосердия по отношению к тем, кто отбывает наказание за совершенные преступления.

"У нас не в первый раз принимается решение об амнистии. Но амнистия – это не отказ от принципа неотвратимости наказания. Важен баланс между этими двумя принципами – милосердие и неотвратимость наказания. Все предыдущие амнистии этот баланс выдерживали, поэтому за них в Парламенте голосовали единогласно, не было такого раскола и не было возмущения в обществе. Но в данном случае баланс этот был явно нарушен. Юристы говорят о том, что в данном постановлении вообще не определены виды преступлений, которые не должны подпадать под амнистию. Юристы считают, что  такое сделано впервые", - сказала Кварчелия.

По мнению Лианы Кварчелия, вступление данного постановления в силу станет плохим прецедентом, оно дискредитирует само понятие гуманизм.

Подробности слушайте в аудиофайле.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Накануне Победы: встреча Западного и Восточного фронтов на Кодорском мосту
"Мать и сын" Тариела Ампар: история одной картины
COVID-19: ограничения и рекомендации
Вторая волна ограничений: новые меры защиты от COVID-19 в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться