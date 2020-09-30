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Такие обстоятельства: Хаджимба о социальном проекте "Росатома" в школах Пицунды

Такие обстоятельства
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О социальном проекте корпорации "Росатом", который планируют реализовать в Пицунде в эфире радио Sputnik рассказал официальный представитель корпорация по атомной энергии на территории Абхазии Лаврентий Хаджимба.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Хаджимба о проекте "Росатом" в школах Пицунды

В рамках социальных программ, которые проводит корпорация по атомной энергии "Росатом" в Пицунде, принято решение на базе двух городских школ организовать два атом класса с физико-математическим уклоном. В рамках реализации проекта все работы связанные со строительной частью и оснащению необходимым оборудованием ГК "Росатом" берет на себя , сообщил в эфире радио Sputnik официальный представитель  корпорации "Росатом" на территории Абхазии Лаврентий Хаджимба.

"Концерн "Росэнергоатом", который проводит на территории Пицунды социально-ориентированные проекты под руководством корпорации "Росатом", намерен создать условия для учебных образований города, которые приравниваются к городам присутствия атомной электростанции. То есть, в каждом таком  городе, создаются так называемые  атом классы, где ученики получают профильное направление с углубленным изучением предмета. На территории Пицунды две школы: абхазская и русская. Было принято решение не выделять одну из школ и сделать два атом класса с физико-математическим уклоном. "Росатом" берет на себя полное оснащение по современным технологиям этих классов, включая и строительную часть", -сообщил Хаджимба.

Подробности в аудиофайле.

 


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