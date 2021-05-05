Такие обстоятельства: Чанба рассказал, за что сегодня борются инвалиды в Абхазии

За какие права приходится бороться сегодня людям с ограниченными возможностями, стала ли комфортней и доступней среда для них, об этом в эфире радио Sputnik рассказал Темур Чанба.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Чанба рассказал, за что сегодня борются инвалиды в Абхазии

5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая.

"В 2001 году я попал в ДТП и с тех пор, я методично отношусь к своему положению и добиваюсь всего поэтапно. Закончив школу, я поступил в университет, получил образование, устроился на работу, но это все было не легко. Но, с поддержки родных близких и знакомых все удалось. Желание жить, не стоять на месте, при желании можно добиться многого", - отметил Чанба.

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