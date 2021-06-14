Такие обстоятельства: Габуния и Адлейба о росте цен на топливо

Можно ли избежать повышения стоимости бензина в Абхазии, что должно делать государство, чтобы для населения этот процесс не был болезненным, в эфире радио Sputnik рассказали экономист Анна Адлейба и генеральный директор ООО "Азид" Адамыр Габуния.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Габуния и Адлейба о росте цен на топливо

В Абхазии обсуждается цена на ГСМ, которая может повыситься, продавцы говорят о невыгодности существующих цен, так как стоимость в России, откуда и привозят топливо, повысилась.

10 июня премьер-министр Абхазии провел совещание с членами Кабинета министров и руководителями компаний, осуществляющих поставку топлива в республику.

Александр Анкваб поручил министрам провести детальный анализ прогнозных данных, изучить финансовое состояние топливных компаний, объемы их возможностей и кредитных обязательств.

Последние поставки бензина показали, что себестоимость бензина превысила отпускные цены, установленные Кабмином Абхазии, сказал Габуния в беседе на радио.

"Сейчас мы подошли к критической черте, у топливных компаний существует проблема, необходимо принимать меры. Поэтому мы проводим консультации с правительством, и в ближайшее время, наверно, будет какое-то решение", - отметил Габуния.

По словам экономиста, российский рынок действительно демонстрирует динамику роста розничных цен, и Абхазия не изолирована от обстоятельств, которые складываются там, отметила Адлейба.

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