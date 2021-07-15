Такие обстоятельства: Джинджолия об энергокризисе в Абхазии и иностранных инвестициях

В связи с энергокризисом в Абхазии, Парламент страны выработал проект постановления, в котором исполнительной власти предлагается представить стратегию выхода из кризиса. О возможностях для реализации постановления рассказал депутат Парламента Алхас Джинджолия.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Джинджолия об энергокризисе в Абхазии и иностранных инвестициях

Целью принятия постановлений не является наказание, прежде всего это сделано для того, чтобы привлечь внимание всех к проблеме, сказал Джинджолия в беседе на радио.

"Страна в глубочайшем энергетическом кризисе, о котором надо говорить и трубить. Две темы сегодня есть - COVID и энергокризис. Нам анонсируют неизбежное повышение тарифов, но как повышать тарифы, не имея средств учета расхода электроэнергии? Непонятно и то, с какой скоростью будут повышаться тарифы, до каких пределов, будет ли новый тариф соотноситься с потребительской корзиной", - отметил Джинджолия.

По словам депутата, Парламент пытается помочь исполнительной власти в решении вопроса, предоставляя полную свободу действий.

"В данном случае никто не пытается эстафетную палочку отнять у исполнительной власти, создали проблему - надо решать, а мы хотим помочь. Свобода действий предоставлена, озвучивалось множество инструментов. Но сегодня мы все действуем разрозненно. Исполнительная власть, Парламент, потребители, мы все вместе допрыгаемся до того, что скоро потеряем энергоотрасль", - сказал Джинджолия.

Депутат Парламента Абхазии высказал свое мнение и по поводу привлечения инвесторов в энергоотрасль страны.

"Я, как гражданин, хочу сказать, что есть красная черта, за которую нельзя отступать всем нам, есть активы, которые не подлежат торговле ни в коем случае. Если есть путь, когда государство может остаться полноценным хозяином и получать прибыль, то зачем тогда инвесторы. Зачем нам обогащать неизвестно кого. Парламент предлагает трезво посмотреть на ситуацию. Есть стратегические вещи, от которых зависит суверенитет", - отметил Джинджолия.

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