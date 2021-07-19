Такие обстоятельства: Шат-ипа о возможностях экономического роста Абхазии

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Шат-ипа о возможностях экономического роста Абхазии

Центр социально-экономических исследований Абхазии опубликовал доклад на тему "Экономический рост Абхазии: институциональные аномалии". О понятии институциональной среды, какие задачи ставились в исследовании и какие аномалии в экономике Абхазии были обнаружены, пояснила экономист центра Хатуна Шат-ипа.

"На развитие экономики существенно влияет институциональная среда. Это финансовые, правовые, политические правила, которые регулируют хозяйственную жизнь нашего общества. Они влияют на экономическую систему, но и экономическая система также в свою очередь влияет на все аспекты нашей жизнедеятельности. Вот почему оценка качества институциональной среды является важнейшим сегментом научного исследования", - рассказала экономист.

Шат-ипа сказала, что материал институтом готовился последние месяцы, однако работа по исследованию продолжается, информационно-аналитическая база будет дополняться.

"Мы хотели выяснить с помощью этого исследования, как институты влияют на динамику и тенденцию развития национальной экономики, какие институты неэффективны, почему они неэффективны, и как оказывать противодействие, какие меры нужно принимать, чтобы противодействовать институциональным аномалиям в экономике Абхазии. Аномалии - то есть разрывы, макроэкономические диспропорции, дисфункции, нарастают ли эти разрывы или на одном месте, а могут и сужаться. К сожалению, наши исследования показывают, что они растут", - сказала Шат-ипа.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.