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Такие обстоятельства: Шат-ипа о возможностях экономического роста Абхазии

Такие обстоятельства
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20210719/1032870846/Takie-obstoyatelstva-Shat-ipa-o-vozmozhnostyakh-ekonomicheskogo-rosta-Abkhazii-.html

Заведующая отделом национальной экономики ЦСЭИ Хатуна Шат-ипа в эфире радио Sputnik рассказала об исследовании центра на тему возможностей экономического роста.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Шат-ипа о возможностях экономического роста Абхазии

Центр социально-экономических исследований Абхазии опубликовал доклад на тему "Экономический рост Абхазии: институциональные аномалии". О понятии институциональной среды, какие задачи ставились в исследовании и какие аномалии в экономике Абхазии были обнаружены, пояснила экономист центра Хатуна Шат-ипа.  

"На развитие экономики существенно влияет институциональная среда. Это финансовые, правовые, политические правила, которые регулируют хозяйственную жизнь нашего общества. Они влияют на экономическую систему, но и экономическая система также в свою очередь влияет на все аспекты нашей жизнедеятельности. Вот почему оценка качества институциональной среды является важнейшим сегментом научного исследования", - рассказала экономист.   

Шат-ипа сказала, что материал институтом готовился последние месяцы, однако работа по исследованию продолжается, информационно-аналитическая база будет дополняться.

"Мы хотели выяснить с помощью этого исследования, как институты влияют на динамику и тенденцию развития национальной экономики, какие институты неэффективны, почему они неэффективны, и как оказывать противодействие, какие меры нужно принимать, чтобы противодействовать институциональным аномалиям в экономике Абхазии. Аномалии - то есть разрывы, макроэкономические диспропорции, дисфункции, нарастают ли эти разрывы или на одном месте, а могут и сужаться. К сожалению, наши исследования показывают, что они растут", - сказала Шат-ипа.   

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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