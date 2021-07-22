Такие обстоятельства: Петров о вступительных испытаниях в ГИТИС

Актер РУСДРАМа Эмиль Петров в эфире радио Sputnik рассказал, о том, как проходили вступительные испытания в ГИТИС, о своем знакомстве с Сергеем Голомазовым и о том, что значит для него профессия актера.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Петров о вступительных испытаниях в ГИТИС

Актер Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Эмиль Петров стал студентом актерского отделения режиссерского факультета ГИТИСа, мастерская Сергея Голомазова.

Петров в беседе на радио рассказал, как готовился к экзаменам и как они проходили.

"В театре у меня были готовы и проза, и стихотворение, единственное, что мне нужно было подготовить – басню. Я бы не сказал, что я усердно сидел и готовился, просто повезло, что у меня был готовый материал, с которым я пришел в ГИТИС", - отметил Петров.

Юный актер рассказал, какое впечатление оказал Сергей Голомазов, художественный руководитель мастерской в ГИТИСе.

"Очень интересный, сдержанный, неэмоциональный. Он смотрел и понимал, можно ли с него сделать что-то или нет. Очень интересные он предлагал задания. Кого-то просил читать реп на иврите, такие голодные игры были у нас можно сказать. Мне повезло, что меня так сильно не мучили. У тебя есть здесь и сейчас, ты не сможешь перемотать назад и по-другому начать читать, если у тебя не пошло, то нужно как-то выкручиваться из этой ситуации", - отметил Петров.

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