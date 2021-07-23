Такие обстоятельства: Аристава о плане по оптимизации энергообеспечения Абхазии

Сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава в эфире радио Sputnik Абхазия поделился своим мнением о плане по оптимизации энергообеспечения Абхазии, который был представлен на брифинге вице-премьером, министром экономики Кристина Озган.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Аристава о плане оптимизации энергообеспечения Абхазии

Решением сопредседателей Межправкомисии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, Министерством экономики Абхазии, Минэкономразвития и Минэнерго России был согласован план мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии.

План действий по оптимизации энергообеспечения Абхазии представляется сомнительным, сказал Аристава в беседе на радио. По его мнению, невозможно реформировать одну отрасль, не формируя другие отрасли, особенно когда речь идет о тарифах.

"Отсутствие общего плана реформ в экономике всему мешает. Например, подняли тариф. Как крестьянин будет оплачивать? Надо предусмотреть реформы, чтобы он смог получить доходы, которые будут ему позволять эти тарифы оплачивать, то есть люди хотят услышать, как будет расти их уровень жизни, как будут расти их доходы, и тогда можно планировать рост тарифов", - сказал Аристава.

По мнению экономиста, должны быть реформы во всех сферах жизнедеятельности государства

"Если к реформам проходить комплексно, если будет налажен учет во всех сферах жизнедеятельности государства, то все получится. Иначе, пока мы под контроль будем брать сферу энергетики, то другая выходит из-под контроля. Это практика, и всегда необходимо опираться на нее", - сказал экономист.

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