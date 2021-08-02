Такие обстоятельства: Шакая о постковидном синдроме

О том, какая реабилитация нужна переболевшим COVID-19, с какими проблемами чаще всего сталкиваются такие пациенты, в эфире радио Sputnik рассказала врач-гепатолог, гатсроэнтеролог, а также врач амбулаторного центра COVID-19 в Сухуме Аэлита Шакая.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Шакая о постковидном синдроме

Постковидный синдром - это не просто слова, этот термин уже внесен в международную классификацию болезней, сказала Шакая в беседе на радио. По словам врача, не все переболевшие сталкиваются с этой проблемой, однако большинство нуждается в реабилитации.

"Практика показывает, что очень часто постковидный синдром бывает у людей, которые легко перенесли болезнь, и даже у тех, которые перенесли бессимптомно. Бывают ситуации, что у пациентов, которые перенесли болезнь тяжело, они быстрее восстанавливаются и через месяц возвращаются уже в свою обычную жизнь. Чаще всего последствия связаны со стрессом, возникают проблемы больше психологического характера", - пояснила Шакая.

Врач поделилась своим мнением о том, какая реабилитация нужна людям, переболевшим COVID-19, рассказала, чем рискуют люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, при быстром возвращении к интенсивной работе.

Полную версию беседе слушайте в аудиофайле.