Такие обстоятельства: Лолуа о дежурстве в COVID- госпитале в Гудауте

Депутат Парламента Абхазии Рауль Лолуа посетил Гудаутский COVID-госпиталь, о цели поездки и ситуации в больнице он рассказал в эфире радио Sputnik.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Лолуа о дежурстве в COVID-госпитале в Гудауте

Целью поездки было на месте посмотреть, как работает госпиталь, насколько он обеспечен всем необходимым, какие сложности есть, сказал Лолуа в беседе на радио.

"Я провел там практически всю ночь и утром, когда мой коллега Алхас Джинджолия сдавал смену, я вместе с ним сдал эту смену. После пришел к премьер-министру, рассказал то, что я увидел там, так как он возглавляет координационный штаб", - сказал депутат Парламента.

Лолуа рассказал об обеспечении лекарственными препаратами COVID-госпиталя и о нехватке Актемры.

"Препараты те, которые были необходимы больным, они получали своевременно и в полном объеме. На первом этаже была комната, где медсестра раскладывали дозировки разных ампул. Когда я был в красной зоне, с того же первого этажа постоянно поднимали препараты. Они сразу же шли в работу. Что же касается Актемры, то ее не хватает, она на черном рынке, официально ее купить невозможно, и проблема в нехватке этого препарата есть. Группа депутатов смогла ее раздобыть и направить в госпиталь, и пока я там был, ее устанавливали нескольким женщинам", - сказал Лолуа.

Депутат Парламента также рассказал об условиях работы медиков COVID-госпиталя и поделился своими ощущениями.

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