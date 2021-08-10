Такие обстоятельства: Тарба о "Спутник Лайт" и закупке медикаментов для Абхазии

Представитель оперштаба помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с коронавирусом при Московской абхазской диаспоре Виктория Тарба в эфире радио Sputnik рассказала о помощи Московской абхазской диаспоры в приобретении вакцины от COVID-19 и медикаментов для республики.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Тарба о "Спутник Лайт" и закупке медикаментов для Абхазии

Российская вакцина "Спутник Лайт", доставленная в Абхазию 6 августа, хранится на складе Минздрава с соблюдением температурного режима. Уже 10 августа медучреждения Абхазии продолжат вакцинацию граждан от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

"Переговоры по закупке этой вакцины велись руководством республики достаточно давно. После получения первой партии "Спутник V" в мае переговоры не прекращались. Минздрав Абхазии и руководство страны активно вели переговоры с Миздравом России, но проблема в том, что количество больных увеличивается и эпидобстановка ухудшается, и в России в том числе. Спрос на вакцину очень высок, объем выпускаемой вакцины не успевает за спросом. Руководство обратилось к диаспоре и уже мы подключились. Так как я руковожу медицинским центром в Москве, помощь моя заключалась в урегулировании организационных и логистических вопросов. Закупка и доставка вакцины это не только заслуга диаспоры, а результат слаженной работы всех структур", - рассказала Тарба.

Представитель оперштаба помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с коронавирусом при Московской абхазской диаспоре сказала, высказалась о эффективности "Спутник Лайт".

"Я спешу развеять все мифы относительно "Спутник Лайт". Это первый компонент Спутник V, то есть такой же состав, все тоже самое, ничего нового и сверхъестественного. В Москве ее активно используют для ревакцинации. Это не тот объем, который мы бы хотели закупить, но продолжаем переговоры и надеемся, что будут еще поставки. Говорить, что она не эффективна мы не имеем право, мы видим хороший результат, порядка 80% эффективности, заявленные по своему опыту, по своим пациентам я вижу, что вакцина работает и дает хорошие результаты", - сказала Тарба.

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