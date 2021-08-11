Такие обстоятельства: Хватыш об обеспечении Абхазии продовольствием в туристический сезон

О том, как обеспечивается республика продовольствием в летний период, есть ли перебои с поставками, в эфире радио Sputnik рассказал Аслан Хватыш, заместитель директора фирмы "Флагман".

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По словам собеседника радио Sputnik, рост продаж продовольственных товаров в этом году в Абхазии увеличился на 25%-30%, если говорить о бакалее, то больше хотят муки, макарон, круп, вся эта продукция востребована, отметил Хватыш.

"Продажи растут и все это сказывается на нашей работе. Работы – много, но справляемся. Мы занимаемся определенными видами продукции – бакалея, некоторые виды продуктов питания. Мы готовимся к сезону, опыт работы у нас есть, с поставщиками всегда в живом взаимодействии, и всегда имеем возможность спрогнозировать, потому проблем не было. Мы привезем товары из дальнего зарубежья, из России, даже из Южной Кореи. Несмотря на ограничения в некоторых странах, поставки все равно осуществляются. Одно дело ограничения для населения, другое дело – работа производителей, продавцов. Даже тогда, когда у нас была закрыта граница с Россией, у нас перебоев не было. Все товары, которые были доступны для закупа за пределами Абхазии, все эти товары мы покупали", - рассказал заместителем директора фирмы "Флагман".

Хватыш отметил, что в основном проблемы бывают в рознице, с прилавков сметают продукты питания первой необходимости. Он рассказал, как не столкнуться с проблемой дефицита продуктов, и что нужно предпринять для этого.

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