Такие обстоятельства: Кайтан, Счастный и Эрлих о научной конференции к 80-летию Бгажба

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Международная научная конференция "Северо-западный Кавказ и Причерноморье в древности, и средневековье", посвященная 80-летию археолога, доктора исторических наук, профессора, академика АНА Олега Бгажба, состоялась в Абхазском институте гуманитарных исследований.