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Такие обстоятельства: Кайтан, Счастный и Эрлих о научной конференции к 80-летию Бгажба

Такие обстоятельства
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Sputnik Абхазия
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Международная научная конференция "Северо-западный Кавказ и Причерноморье в древности, и средневековье", посвященная 80-летию археолога, доктора исторических наук, профессора, академика АНА Олега Бгажба, состоялась в Абхазском институте гуманитарных исследований.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Кайтан, Счастный и Эрлих о научной конференции к 80-летию Бгажба

Доктору исторических наук, археологу, историку, кавказоведу, члену Академии наук Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени Олегу Бгажба 1 августа исполнилось 80 лет.

В студии радио Sputnik Абхазия участники конференции сотрудник Абхазского государственного музея, археолог Дмитрий Счастный, младший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Шандор Кайтан и главный научный сотрудник отдела материальной культуры и древнего искусства Госмузея Востока Владимиром Эрлих обменялись впечатлениями от прошедшей конференции.

В эфире радио ученые оценили взаимодействие абхазских и российских специалистов, также отметили существующие проблемы и высказали свое мнение по поводу оптимизации штатов в АбИГИ, которую планируют провести.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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