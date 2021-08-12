Такие обстоятельства: Кайтан, Счастный и Эрлих о научной конференции к 80-летию Бгажба

Доктору исторических наук, археологу, историку, кавказоведу, члену Академии наук Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени Олегу Бгажба 1 августа исполнилось 80 лет.
В студии радио Sputnik Абхазия участники конференции сотрудник Абхазского государственного музея, археолог Дмитрий Счастный, младший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Шандор Кайтан и главный научный сотрудник отдела материальной культуры и древнего искусства Госмузея Востока Владимиром Эрлих обменялись впечатлениями от прошедшей конференции.
В эфире радио ученые оценили взаимодействие абхазских и российских специалистов, также отметили существующие проблемы и высказали свое мнение по поводу оптимизации штатов в АбИГИ, которую планируют провести.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.