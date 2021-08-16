Такие обстоятельства: Григорян о развитии сельского хозяйства в Абхазии

Почему местные производители не могут полностью обеспечить внутренний рынок, как объяснить, что чаще всего привозная продукция стоит дешевле местной, в эфире радио Sputnik Абхазии своим мнением поделился начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Григорян о развитии сельского хозяйства в Абхазии

Для развития сельского хозяйства нужны хорошие вливания, инвестиции и специалисты в этой отрасли, сказал Григорян в беседе на радио. Специалист отметил, что в республике существует дефицит хороших агрономов, хотя в Госуниверситете есть факультет.

"Условия развития сельского хозяйства в Абхазии есть – климат, земля все это позволяет. У нас в районе многие стали заниматься производством клубники и довольно удачно. При этом всю клубнику реализовать внутри рынка не получается, необходимо искать покупателей вне Абхазии", - сказал Григорян.

Говоря о разнице в цене импорта и местной продукции, начальник сельхозуправления Гулрыпшского района сказал, что, к примеру, в Краснодарском крае крупные сельхозпроизводители, в Абхазии же пока преобладает ручной труд, к тому же минеральные удобрения и ядохимикаты в республике дороже, чем в России, все это сказывается на цене товара, отметил Григорян.

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