20:43 23 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.07
  • EUR86.78
Поиск
© Sputnik / Марианна Кубрава

Такие обстоятельства: Кварчия о заболеваемости детей COVID-19 в Абхазии

Такие обстоятельства
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/18/1032693591.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/takie_obstoiatelstva/20210823/1033079537/Takie-obstoyatelstva-Kvarchiya-o-zabolevaemosti-detey-COVID-19-v-Abkhazii.html

Медики констатируют более агрессивное течение COVID-19. Касается ли это детей и подростков, сложнее ли стало их лечить, об этом в эфире радио Sputnik рассказала детский врач Астанда Кварчия.

Такие обстоятельства
Такие обстоятельства: Кварчия о заболеваемости детей COVID-19 в Абхазии

Если сравнивать заболеваемость у детей с 2020 годом, можно сказать, что сейчас дети стали тяжелее болеть, сказала Кварчия в беседе на радио.   

"Мы столкнулись с тем, что дети в большинстве случаев имеют яркие клинические проявления, это не только катаральные явления, которые проявлялись лихорадкой с насморком, кашлем, к ним еще присоединились кишечные осложнения, что затрудняет диагностику. В большинстве случаев мы думаем, что это какой-нибудь ротавирус, но при диагностике выявляется, что это все-таки коронавирусная инфекция так протекает. Если в 2020 году при обследовании детей практически не было никаких симптомов, а на втором месте у детей была максимум температура до 37,5 без кашля и насморка, без каких-либо других осложнений, в редких случаев это была пневмония, которая диагностировалась с помощью КТ, и при этом не требовалось лечения, то на сегодняшний день, я говорю за тех детей, которые прошли лечение у меня, осложнение в виде пневмонии выдает каждый второй, и очень много детей с кишечными симптомами, которые осложняли течение болезни признаками обезвоживания", - сказала Кварчия.      

Врач рассказала, какого возраста дети сложнее всего переносят COVID-19, насколько сложно лечить их и какие меры принимают медики.  

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Открытие Армейских международных игр "АрМИ-2021"
Путин дал старт закладке кораблей и подлодок на форуме "Армия-2021"
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться