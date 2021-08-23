Такие обстоятельства: Кварчия о заболеваемости детей COVID-19 в Абхазии

Медики констатируют более агрессивное течение COVID-19. Касается ли это детей и подростков, сложнее ли стало их лечить, об этом в эфире радио Sputnik рассказала детский врач Астанда Кварчия.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Кварчия о заболеваемости детей COVID-19 в Абхазии

Если сравнивать заболеваемость у детей с 2020 годом, можно сказать, что сейчас дети стали тяжелее болеть, сказала Кварчия в беседе на радио.

"Мы столкнулись с тем, что дети в большинстве случаев имеют яркие клинические проявления, это не только катаральные явления, которые проявлялись лихорадкой с насморком, кашлем, к ним еще присоединились кишечные осложнения, что затрудняет диагностику. В большинстве случаев мы думаем, что это какой-нибудь ротавирус, но при диагностике выявляется, что это все-таки коронавирусная инфекция так протекает. Если в 2020 году при обследовании детей практически не было никаких симптомов, а на втором месте у детей была максимум температура до 37,5 без кашля и насморка, без каких-либо других осложнений, в редких случаев это была пневмония, которая диагностировалась с помощью КТ, и при этом не требовалось лечения, то на сегодняшний день, я говорю за тех детей, которые прошли лечение у меня, осложнение в виде пневмонии выдает каждый второй, и очень много детей с кишечными симптомами, которые осложняли течение болезни признаками обезвоживания", - сказала Кварчия.

Врач рассказала, какого возраста дети сложнее всего переносят COVID-19, насколько сложно лечить их и какие меры принимают медики.

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