Такие обстоятельства: Барциц и Смыр о мерах по повышению ответственности туристов

О том, какие меры нужны, чтобы побудить туристов быть более ответственными и сократить количество несчастных случаев с их участием, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц и офицер МЧС Абхазии Фат Смыр.

Такие обстоятельства Такие обстоятельства: Барцыц и Смыр о мерах по повышению ответственности туристов

Замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц в эфире радио Sputnik сказал, что необходимо разделять группы туристов, которые собираются в горы, есть организованные и есть, кто самостоятельно поднимается. Все несчастные случаи, которые происходят, относятся ко второй категории, отметил он.

"Они уходят очень далеко, на перевалы, на ледники, где сложно передвигаться даже профессиональным людям. Мы подходим к этому вопросу с точки зрения только положений и действующих нормативных и правовых актов. Есть сертифицированные горно-пешеходные маршруты, которые были сертифицированы совместно с МЧС, как раз для использования в коммерческих целях, и только по тому маршруту министерство может дать разрешение, мы знаем какая группа идет, когда. На практике же все иначе: звонит представитель группы, который говорит по какому маршруту будут двигаться. Они игнорируют все наши требования и выдвигаются самостоятельно. Самоуверенность приводит к трагическим случаям", - сказал Барциц.

Фат Смыр в эфире радио рассказал с какими трудностями сталкиваются спасатели во время поисков туристов, а когда речь идет о жизни человека, то каждая минута на счету.

Эксперты поделились своим мнением о том, какие меры необходимо принять, чтобы повысить ответственность туристов.

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