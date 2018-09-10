Приговор равнодушием: что надо знать о суициде

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП вечером 8 сентября, врио стал первый вице-премьер Даур Аршба.

В общей сложности за девять лет денежный куш грабителей банков и инкассаторских автомобилей в Абхазии составил 30 миллионов 700 тысяч рублей.