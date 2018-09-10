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Депрессия

Приговор равнодушием: что надо знать о суициде

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Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) во всем мире ежегодно отмечается 10 сентября. Провозглашен Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств (IASP).



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