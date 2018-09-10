Приговор равнодушием: что надо знать о суициде

Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) во всем мире ежегодно отмечается 10 сентября. Провозглашен Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств (IASP).
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП вечером 8 сентября, врио стал первый вице-премьер Даур Аршба.
В общей сложности за девять лет денежный куш грабителей банков и инкассаторских автомобилей в Абхазии составил 30 миллионов 700 тысяч рублей.
"Собибор" повествует о восстании в нацистском лагере смерти, картина основана на реальных событиях.
В Северной Осетии снимут фильм о Нартовском эпосе. Режиссером станет журналист Павел Рязанцев.
Председатель Образовательного совета Азербайджана Аждар Агаев объяснил рост интереса к русскому языку в школах республики.
В Армении неоднозначно восприняли назначение нового помощника премьера страны Никола Пашиняна – им стала стилист София Навасардян.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об освобождении от должности руководителя своей администрации.
Мэр Лондона Садик Хан зачитал отрывок из повести Чингиза Айтматова "Джамиля". Видео опубликовал МИД Кыргызстана на своем YouTube-канале.
Городские власти подарят квартиру родителям двухмиллионного жителя Минска – по расчетам, он должен родиться в конце следующего года.
Долги латвийским больницам растут: за лечение не расплатились 10% пациентов, а общая сумма задолженности превышает 10 миллионов евро.
В Литве продавали каши немецкого производства, зараженные сальмонеллой – продукт решено изъять с прилавков.
Благодаря архивам установлены личности еще 880 красноармейцев, освобождавших Молдову, их имена увековечат на гранитных плитах.
В результате нападения боевиков движения "Талибан" на КПП на таджикско-афганской границе погибли, по меньшей мере, 14 афганских полицейских.
Компания GM Uzbekistan объявила о том, что выпуск автомобиля Captiva завершается, и объяснила причины.
Постоянная выставка памятников советской эпохи под открытым небом открылась в Таллинне.
В Северной Осетии снимут фильм о Нартовском эпосе. Режиссером станет журналист Павел Рязанцев.
Председатель Образовательного совета Азербайджана Аждар Агаев объяснил рост интереса к русскому языку в школах республики.
В Армении неоднозначно восприняли назначение нового помощника премьера страны Никола Пашиняна – им стала стилист София Навасардян.