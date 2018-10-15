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Горная речка

Достояние республики: выбираем лучшие природные достопримечательности Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает читателям выбрать любимое место в стране. Из 15 самых красивых мест Абхазии можно выбрать только одно и только один раз. Принять участие в голосовании можно с 15 по 28 октября. В конце будет составлен подробный материал о топ-7 лидерах голосования.



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