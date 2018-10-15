Достояние республики: выбираем лучшие природные достопримечательности Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает читателям выбрать любимое место в стране. Из 15 самых красивых мест Абхазии можно выбрать только одно и только один раз. Принять участие в голосовании можно с 15 по 28 октября. В конце будет составлен подробный материал о топ-7 лидерах голосования.
О том, как прошел праздник сельских жителей на Лыхнаште, какой выдался урожай в этом году, какие изыски национальной кухни представили крестьяне, читайте в материале Sputnik.
Телеканал внесен в список иностранных агентов по закону от 1938 года, ему отказано в аккредитации в конгрессе США, и компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
Гражданам и организация, попавшим под санкции, запретят поездки в ЕС и заморозят активы.
Житель Южной Осетии украл из магазина 110 бутылок алкоголя – с заявлением в полицию обратилась хозяйка торговой точки.
В Азербайджане откроются филиалы еще трех российских вузов помимо уже действующих в республике отделений МГУ и Первого медуниверситета.
Один человек убит, еще один ранен в результате выстрелов, прозвучавших рядом с армянских рестораном "Арарат" в американском городе Глендейл.
Казахстанское кино собирается покорять мировые рынки – новый закон должен помочь отечественным лентам выйти в международный прокат.
На юге Кыргызстана прошел фестиваль правильного питания в рамках проекта правительства России и ООН.
Беларусь лидирует в Содружестве по производству на душу населения картофеля, мяса, молока и яиц, сообщил Белстат.
Семья из Риги открыла в Севастополе ресторан национальной латышской кухни, куда серый горох возят из Латвии, а местное печенье от латвийского не отличишь.
Департамент по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем Литвы планирует увеличить штрафы за продажу и покупку спиртного в ночное время.
Sputnik составил подборку привычек жителей Молдовы, которые способны удивить иностранцев, далеких от молдавской культуры и менталитета.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что сотрудничество с КНР выведено на уровень всестороннего стратегического партнерства.
Узбекистан занял первое место в номинации "Гастрономический туризм" по версии журнала National Geographic Traveler.
Боевые самолеты стран НАТО продолжат тренировочные полёты над Эстонией: в небо поднимутся истребители Eurofighter ВВС Германии.
Житель Южной Осетии украл из магазина 110 бутылок алкоголя – с заявлением в полицию обратилась хозяйка торговой точки.
В Азербайджане откроются филиалы еще трех российских вузов помимо уже действующих в республике отделений МГУ и Первого медуниверситета.
Один человек убит, еще один ранен в результате выстрелов, прозвучавших рядом с армянских рестораном "Арарат" в американском городе Глендейл.