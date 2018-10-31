Опасность в воде: кто обитает в Черном море

В международный День Черного моря Sputnik предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знакомы с его обитателями.
Международный День Черного моря отмечается 31 октября в день подписания Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря в 1966 году.
В международный День Черного моря Sputnik предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знакомы с его обитателями.
На заседании Кабинета министров Абхазии 30 октября был принят проект Республиканского бюджета на 2019 год, согласно которому бюджет МЧС остался на уровне 2018 года – 160 миллионов рублей.
О том, какие проблемы испытывают национальные общины в Абхазии, почему часть жителей республики покидают страну, обсудили на круглом столе "Роль национальных общин в развитии Республики Абхазия".
Абхазские и российские пограничники подвели итоги курортного сезона на плановой встрече представителей Пограничной службы ФСБ России и Пограничного отряда Службы Госбезопасности Абхазии, которая состоялась в Цандрипше.
Согласно правилам безопасности, ребенок в едущей машине должен находиться в детском кресле. Однако в Южной Осетии на это закрывают глаза.
С помощью железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан сможет экспортировать свою ненефтяную продукцию, считает эксперт.
Мосгордума поддержала инициативу об установке памятника основателю Союза архитекторов СССР, главному архитектору Москвы Каро Алабяну.
Звезда бокса Рой Джонс-младший опубликовал на своей странице видеоприглашение от сварщика из Шымкента.
За голову командира "2-го мусульманского батальона" моджахеды предлагали миллион долларов – Sputnik о малоизвестных страницах Афганской войны.
В Минске случайный знакомый украл у приезжего из Гомеля деньги, который тот пять лет копил на операцию, и попал на видео.
Латвиец поделился своим опытом работы на крупнейшую американскую компанию PayРal, специализирующуюся на электронных платежах.
Делегация представителей Литвы, Латвии и Эстонии примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в Крыму.
Президент России Владимир Путин встретился с молдавским лидером Игорем Додоном и отметил пользу сближения Молдовы с ЕАЭС.
В Дангаре специалисты приступили к исследованию исторического медресе 19 века – учебное заведение действовало до Октябрьской революции 1917 года.
Сотрудники Генеральной прокуратуры Узбекистана арестовали фермеров, которые хотели заработать, перемешав пять тонн песка и глины с хлопком.
Кандидат на должность министра обороны Эстонии от консерваторов заявил, что знает, как повысить боеспособность армии республики.
Согласно правилам безопасности, ребенок в едущей машине должен находиться в детском кресле. Однако в Южной Осетии на это закрывают глаза.
С помощью железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан сможет экспортировать свою ненефтяную продукцию, считает эксперт.
Мосгордума поддержала инициативу об установке памятника основателю Союза архитекторов СССР, главному архитектору Москвы Каро Алабяну.