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Морские иглы

Опасность в воде: кто обитает в Черном море

CC BY-SA 2.5 / Tewy
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Международный День Черного моря отмечается 31 октября в день подписания Стратегического плана действий по реабилитации и защите Черного моря в 1966 году.

В международный День Черного моря Sputnik предлагает пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знакомы с его обитателями.



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