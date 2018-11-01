Веганство по-абхазски: шесть рецептов национальных блюд

В Международный день веганства Sputnik предлагает рецепты национальных абхазских блюд, богатых природными жирами и витаминами.
Инцидент произошел примерно в 12 часов в районе Старой Гагры в четверг 1 ноября.
На заседании Кабмина республики, которое состоялась во вторник 30 октября, обсудили бюджет Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Премьер-министр Валерий Бганба и некоторые его коллеги выразили сомнение по поводу рационального использования бюджетных средств.
Вопрос нерационального использования бюджетов государственных фондов Абхазии обсудили на заседании Кабинета Министров республики во вторник 30 октября.
Альпинисты из Южной и Северной Осетии совершили сто восхождений в честь векового юбилея военной разведки и горного спецназа.
Двое азербайджанцев задержаны по подозрению в хищении денег с иностранных банковских карт - они успели присвоить около 180 тысяч долларов.
Национальное собрание Армении во второй раз не выбрало Никола Пашиняна премьер-министром и будет распущено.
Руководитель таможни аэропорта и замглавы департамента государственных доходов Астаны подозреваются во взяточничестве.
В распоряжении Sputnik Кыргызстан оказалось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей драку в ночном клубе Бишкека, где погиб 18-летний студент.
В Беларуси мошенник, представляясь девушкой, "развел" на деньги тысячу мужчин в социальной сети.
В Латвии разрешили регистрировать легковые автомобили, в которых руль находится с правой стороны.
Литва приглашает зарубежных инвесторов для строительства трех военных городков.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что попытки отказаться от российских миротворцев на Днестре контрпродуктивны.
Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал снижение темпов роста экономики Таджикистана.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала Sputnik Узбекистан о проблемах в регионе и о давней страсти к восточной культуре.
Посольство в России в Эстонии направило ноту МИД республики в связи с осквернением памятника погибшим советским воинам.
Альпинисты из Южной и Северной Осетии совершили сто восхождений в честь векового юбилея военной разведки и горного спецназа.
Двое азербайджанцев задержаны по подозрению в хищении денег с иностранных банковских карт - они успели присвоить около 180 тысяч долларов.
Национальное собрание Армении во второй раз не выбрало Никола Пашиняна премьер-министром и будет распущено.