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Рулеты из баклажанов с сыром

Веганство по-абхазски: шесть рецептов национальных блюд

© Fotolia / Tarasova Natalia
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В Международный день веганства Sputnik предлагает рецепты национальных абхазских блюд, богатых природными жирами и витаминами.



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  • Человек за компьютером, фото из архива
    Преступление в Сети

    Двое азербайджанцев задержаны по подозрению в хищении денег с иностранных банковских карт - они успели присвоить около 180 тысяч долларов.

  • Итоги голосования в Парламенте РА (01 ноября 2018). Ереван
    И снова "нет"

    Национальное собрание Армении во второй раз не выбрало Никола Пашиняна премьер-министром и будет распущено.

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