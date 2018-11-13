Вселенная Marvel: что вы знаете о ее героях

Уникальные способности героев Marvel известны многим, но знаете ли вы все об их жизни. Sputnik подготовил тест для истинных фанатов Планеты, которые не только посмотрели все фильмы и сериалы, но и сыграли в игры и затерли комиксы до дыр. Проверьте себя, и узнайте новые факты о любимых героях.