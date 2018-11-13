Вселенная Marvel: что вы знаете о ее героях

Уникальные способности героев Marvel известны многим, но знаете ли вы все об их жизни. Sputnik подготовил тест для истинных фанатов Планеты, которые не только посмотрели все фильмы и сериалы, но и сыграли в игры и затерли комиксы до дыр. Проверьте себя, и узнайте новые факты о любимых героях.
Массовое отключение света в районах Абхазии произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра 220" во вторник 13 ноября.
Некоторые районы Абхазии обесточены из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра 220" во вторник 13 ноября.
13 ноября исполняется ровно десять лет с тех пор, как в Москве было учреждено посольство Республики Абхазия. Это было не просто первое посольство молодого государства в России.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Рязанского училища ВДВ.
Азербайджанских журналистов проверят на знание государственного языка – Институт языкознания опубликовал основные пункты Плана мероприятий.
Пост генсека ОДКБ остается закрепленным за Арменией, заявил и.о. первого вице-премьера республики Арарат Мирзоян.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ответил на десять основных вызовов Евразии, которые привели эксперты "Astana Club".
В Кыргызстане наказали электромонтера из Таласа, который походкой ирландского бойца UFC Конора Макгрегора взбирался на столб.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в период избирательных кампаний вертикаль власти должна работать эффективно.
Рыбные консервы, предназначавшиеся для российского рынка, спустя несколько лет после введения Россией запрета на поставки, пытаются сбыть в Латвии.
Депутаты литовского Сейма предлагают расширить санкции Евросоюза против России из-за выборов в Донбассе.
Демократическая партия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предложила почти вполовину сократить число депутатов.
В Таджикистане до конца 2019 года начнут принимать российскую карту "Мир" – как ожидается, сотрудничество платежных систем укрепит валюты двух стран.
Узбекскую певицу лишили лицензии из-за клипа: по мнению чиновников, в видео имеются движения, не соответствующие национальному менталитету.
В Языковую инспекцию Эстонии пожаловались на водителей таллиннских автобусов, которые "неподобающим" образом слушают радио.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию Рязанского училища ВДВ.
Азербайджанских журналистов проверят на знание государственного языка – Институт языкознания опубликовал основные пункты Плана мероприятий.
Пост генсека ОДКБ остается закрепленным за Арменией, заявил и.о. первого вице-премьера республики Арарат Мирзоян.