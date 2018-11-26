Конституция Абхазии: 10 вопросов на знание главного закона страны

Крупный рогатый скот на дорогах Абхазии - явление не редкое, к которому, пожалуй, все привыкли. О том, какие бывают последствия от встречи с бродячими домашними животными, почему в убытке водители и как с этим бороться, рассуждает колумнист Sputnik Бадри Есиава.

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