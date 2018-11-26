Конституция Абхазии: 10 вопросов на знание главного закона страны

В день Конституции Абхазии Sputnik подготовил для читателей тест, чтобы проверить, как хорошо граждане республики знают историю главного закона государства, а также свои права и обязанности.
День Конституции ежегодно отмечается в Абхазии 26 ноября.
В день Конституции Абхазии Sputnik подготовил для читателей тест, чтобы проверить, как хорошо граждане республики знают историю главного закона государства, а также свои права и обязанности.
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