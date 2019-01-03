Попробуй угадай: детские новогодние фото известных людей Абхазии

К Новому году Sputnik сделал подборку фотографий известных личностей Абхазии. Проверьте себя, сможете ли вы угадать, кто эти очаровательные снежинки, волки и снегурочки на фото.
Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР, в Совете Федерации России ему порекомендовали лучше оценить вторжение США в Ирак.
Какие знаковые культурные события произошли в Абхазии в 2018 году, где ярче всего горел очаг культуры, читайте в материале Sputnik.
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан рассказал о возможных сценариях развития отношений Китая и США.