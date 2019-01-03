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Попробуй угадай: детские новогодние фото известных людей Абхазии

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К Новому году Sputnik сделал подборку фотографий известных личностей Абхазии. Проверьте себя, сможете ли вы угадать, кто эти очаровательные снежинки, волки и снегурочки на фото.



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