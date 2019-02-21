Внешкольная программа: что вы знаете о жизни Дмитрия Гулиа

В 2019 году в Абхазии отмечают 145 лет со дня рождения абхазского писателя, поэта и этнографа Дмитрия Гулиа. Sputnik предлагает пройти тест и проверить, что вы знаете о биографии писателя, помимо школьной программы.
Госкомпания "Абхазтоп" сообщает, что запасов сжиженного газа в республике достаточно для того, чтобы покрыть спрос потребителей.
За счет российских средств по программе социально-экономического развития Абхазии с 2015 года в Сухуме было заменено 113 лифтов.
Накануне Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что новая российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров.