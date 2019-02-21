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Внешкольная программа: что вы знаете о жизни Дмитрия Гулиа

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В 2019 году в Абхазии отмечают 145 лет со дня рождения абхазского писателя, поэта и этнографа Дмитрия Гулиа. Sputnik предлагает пройти тест и проверить, что вы знаете о биографии писателя, помимо школьной программы.

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