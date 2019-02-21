Почувствуй себя знатоком: пройди тест из вопросов игры "Что? Где? Когда?"

Знатоки абхазской диаспоры в Москве сыграли первую игру в новом сезоне "Что? Где? Когда?". Мы выбрали для вас 10 вопросов из прошедшей интеллектуальной битвы. Давайте проверим, сможете ли вы разгадать любимую шутку органиста Луки Гаделия и ответить на театральный вопрос от Ираклия Хинтба.
Пресс-конференция по строительству мусорного полигона твердых бытовых отходов состоялась в АРСМИРА в четверг 21 февраля.
Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля. О том, как профессиональный певец поменял профессию, какие экскурсии он предлагает, и как он организовал ансамбль на колесах, читайте в репортаже Sputnik Абхазии.