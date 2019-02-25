В чем сила: главные цитаты из фильмов Балабанова

Самые запомнившиеся цитаты из фильмов культового режиссера в обзоре РИА Новости.
Сегодня российскому режиссеру Алексею Балабанову исполнилось бы 60 лет. Первую картину он снял в конце 1980-х, но по-настоящему прославился после выхода "Брата".
Самые запомнившиеся цитаты из фильмов культового режиссера в обзоре РИА Новости.
Депутаты Парламента Абхазии не приняли обе версии постановления о создании комиссии по изучению вопроса добычи нефти на территории Абхазии на сессии в пятницу 22 февраля.
Постановление "О временных мерах по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов", запрещающее майнинг криптовалют, принял Кабмин Абхазии 28 декабря 2018 года.
Доклад по реализации поручений президента в сфере безналичных расчетов должен быть представлен до 30 апреля. Ответственными назначены глава Банка России Эльвира Набиуллина и премьер-министр Дмитрий Медведев.