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Кадр из фильма Брат 2

В чем сила: главные цитаты из фильмов Балабанова

© Foto / Киностудия им. М. Горького, 1997
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Sputnik Игротека (96)
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Сегодня российскому режиссеру Алексею Балабанову исполнилось бы 60 лет. Первую картину он снял в конце 1980-х, но по-настоящему прославился после выхода "Брата".

Самые запомнившиеся цитаты из фильмов культового режиссера в обзоре РИА Новости.

Темы:
Sputnik Игротека (96)


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