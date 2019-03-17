Узнай по кисти: как ты ориентируешься в творчестве абхазских художников

К 55 летнему юбилею Национальной картинной галереи информационное агентство Sputnik предлагает пройти тест на знание работ абхазских художников.
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Национальная картинная галерея Абхазии была открыта 17 марта 1964 года. В день ее 55- летнего юбилея корреспондент Sputnik Абхазия узнала о том, почему работы абхазских художников хранятся за решеткой, в каких условиях работают сотрудники и о чем они мечтают.
Россия продолжит сотрудничество с Венесуэлой в самых различных сферах, в том числе в энергетике и военной области, несмотря на угрозы новых санкций со стороны США, заявили в МИДе страны.