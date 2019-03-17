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Узнай по кисти: как ты ориентируешься в творчестве абхазских художников

© Foto / Батал Джопуа
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К 55 летнему юбилею Национальной картинной галереи информационное агентство Sputnik предлагает пройти тест на знание работ абхазских художников.

Теги:
картины, художники, Абхазия


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