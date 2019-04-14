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Бран Старк

Хорошо ли вы знаете "Игру престолов"?

© Foto / HBO
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Заключительный сезон популярного сериала "Игра престолов" выходит на экраны 14 апреля. Sputnik Абхазия в преддверии этого события предлагает любителям "Игры престолов" проверить свои знания сюжета саги.

 



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