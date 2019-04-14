Хорошо ли вы знаете "Игру престолов"?

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Помощь с расчетом: почему Гал согласился принять сухумский мусор Жители микрорайона Маяк в Сухуме заблокировали въезд на мусорный полигон столицы, требуя закрыть свалку. В результате свозить бытовые отходы из Сухума было решено в Галский район. 54

Сердитый Джигарханян и селфи с поклонницами: как живется в России абхазским актерам Абхазские актеры, проходившие обучение в Театральном институте имени Бориса Щукина в Москве, в июле прошлого года получили дипломы. Большая часть поехала на родину. А кто-то остался в России. Корреспондент Sputnik нашел бывших студентов и выяснил, где они живут и кого играют. 476