Хорошо ли вы знаете "Игру престолов"?

Заключительный сезон популярного сериала "Игра престолов" выходит на экраны 14 апреля. Sputnik Абхазия в преддверии этого события предлагает любителям "Игры престолов" проверить свои знания сюжета саги.
Жители микрорайона Маяк в Сухуме заблокировали въезд на мусорный полигон столицы, требуя закрыть свалку. В результате свозить бытовые отходы из Сухума было решено в Галский район.
Абхазские актеры, проходившие обучение в Театральном институте имени Бориса Щукина в Москве, в июле прошлого года получили дипломы. Большая часть поехала на родину. А кто-то остался в России. Корреспондент Sputnik нашел бывших студентов и выяснил, где они живут и кого играют.
Мария Делба переехала в Абхазию из Мурманска 11 лет назад. О том, как экономист нашла свое призвание в керамике и дом в Абхазии, читайте в материале Sputnik.