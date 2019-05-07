Шкала Бофорта: проверьте силу ветра на картинах Айвазовского

Шкала Бофорта была разработана английским адмиралом Фрэнсисом Бофортом в 1806 году и сначала применялась только им самим. В 1874 году Постоянный комитет Первого метеорологического конгресса принял шкалу Бофорта для использования в международной синоптической практике.