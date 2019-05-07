Шкала Бофорта: проверьте силу ветра на картинах Айвазовского

Шкала Бофорта была разработана английским адмиралом Фрэнсисом Бофортом в 1806 году и сначала применялась только им самим. В 1874 году Постоянный комитет Первого метеорологического конгресса принял шкалу Бофорта для использования в международной синоптической практике.
Шкала Бофорта позволяет оценивать именно силу ветра и уровень его воздействия на водную поверхность.
В день рождения моряка Фрэнсиса Бофорта Sputnik Белорусия подготовил интерактивный обучающий тест - учим баллы шкалы Бофорта по картинам великого русского мариниста Ивана Айвазовского.
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