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Пушкин

Вне школьной программы: что ты знаешь о Пушкине

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Великий российский писатель Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года. В день его рождения Sputnik предлагает пройти тест и узнать интересные подробности из жизни известного поэта.

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Теги:
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