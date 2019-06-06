Вне школьной программы: что ты знаешь о Пушкине

Переговоры по мирному урегулированию на Украине начались ровно пять лет назад — в июне 2014 года в Нормандии. Из участников той первой встречи "нормандской четверки" в большой политике остались только президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

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