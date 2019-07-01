Леди Ди: несколько фактов из жизни принцессы Дианы

Об удивительной истории 16-летнего жителя Кабардино-Балкарии Валерия Берхамова (кавалер ордена Леона – ред.), который приехал в Абхазию во время Отечественной войны 1992-1993 годов и встал в ряды защитников республики, и о его героической гибели читайте в материале Sputnik.

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