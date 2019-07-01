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Принцесса Диана

Леди Ди: несколько фактов из жизни принцессы Дианы

© AFP 2019 / PATRICK RIVIERE
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Первая жена наследника британского пристола принца Уэльского Чарльза, самая "народная" принцесса Диана Френсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года. В день ее рождения Sputnik предлагает пройти тест и узнать несколько интересных фактов из жизни одной из самых популярных членов королевской семьи.

Теги:
Диана, принцесса Уэльская


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