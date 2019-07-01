Леди Ди: несколько фактов из жизни принцессы Дианы

Первая жена наследника британского пристола принца Уэльского Чарльза, самая "народная" принцесса Диана Френсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года. В день ее рождения Sputnik предлагает пройти тест и узнать несколько интересных фактов из жизни одной из самых популярных членов королевской семьи.
Глава Московской Абхазской диаспоры отметил, что фестиваль подарил посетителям много позитивных эмоций.
Об удивительной истории 16-летнего жителя Кабардино-Балкарии Валерия Берхамова (кавалер ордена Леона – ред.), который приехал в Абхазию во время Отечественной войны 1992-1993 годов и встал в ряды защитников республики, и о его героической гибели читайте в материале Sputnik.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 70-м километре республиканской трассы Абхазии в районе перекрестка у села Лыхны Гудаутского района вечером в воскресенье 30 июня.