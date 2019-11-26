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Конституция РА.

Конституция Абхазии: тест на знание главного закона государства

© Sputnik Илона Хварцкия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/test/20191126/1028888408/Konstitutsiya-Abkhazii-test-na-znanie-glavnogo-zakona-gosudarstva.html

День Конституции ежегодно отмечается в Абхазии 26 ноября. В 2019 году основному закону страны исполнилось четверть века.

В День Конституции Абхазии Sputnik подготовил для читателей тест, чтобы проверить, как хорошо граждане республики знают основные положения главного закона страны, а также свои права и обязанности.

Теги:
Абхазия, День Конституции, конституция


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