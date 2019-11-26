Конституция Абхазии: тест на знание главного закона государства

День Конституции ежегодно отмечается в Абхазии 26 ноября. В 2019 году основному закону страны исполнилось четверть века.

В День Конституции Абхазии Sputnik подготовил для читателей тест, чтобы проверить, как хорошо граждане республики знают основные положения главного закона страны, а также свои права и обязанности.