Конституция Абхазии: тест на знание главного закона государства

В День Конституции Абхазии Sputnik подготовил для читателей тест, чтобы проверить, как хорошо граждане республики знают основные положения главного закона страны, а также свои права и обязанности.
День Конституции ежегодно отмечается в Абхазии 26 ноября. В 2019 году основному закону страны исполнилось четверть века.
В День Конституции Абхазии Sputnik подготовил для читателей тест, чтобы проверить, как хорошо граждане республики знают основные положения главного закона страны, а также свои права и обязанности.
Несколько штурмовых колонн на пути к центру города, массированный ответный огонь, захлебнувшееся наступление и итоговое решение — разобраться с чеченской проблемой силами армии.
День Конституции ежегодно отмечается в Абхазии 26 ноября. В 2019 году основному закону страны исполнится четверть века.
Актриса Ирина Делба ранее играла роль Лучетты в спектакле "Кьоджинские перепалки" в РУСДРАМе.
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