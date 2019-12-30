Тест: чего вы точно не знаете о Новом годе?

На последней сессии 2019 года депутатам Парламента Абхазии предстояло еще раз обсудить бюджет страны на будущий год. Как проходило обсуждение документа и на что обращали внимание парламентарии, говоря о бюджете на 2020 год, в материале Sputnik Абхазия.

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