Язык гения: как хорошо вы понимаете Пушкина 

6 июня отмечается день рождения Александра Пушкина. Он стал основоположником современного русского языка. Sputnik предлагает пройти тест и проверить, как хорошо вы понимаете язык Пушкина.
Режим ограничений, который частично действует в Абхазии, продолжает оказывать влияние на экономику страны.
В отношении экс-директора "Абхазтопа" возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступления по статье Уголовного кодекса Абхазии "Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере".
Бывший кандидат на выборах президента республики Артур Анкваб обвиняется в похищении человека и вымогательстве в особо крупном размере.
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