15:31 06 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.63
  • EUR77.97
Поиск
Тесты

Язык гения: как хорошо вы понимаете Пушкина 

Тесты
Получить короткую ссылку
9 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/test/20200606/1030275989/Yazyk-geniya-kak-khorosho-vy-ponimaete-Pushkina.html

6 июня отмечается день рождения Александра Пушкина. Он стал основоположником современного русского языка. Sputnik предлагает пройти тест и проверить, как хорошо вы понимаете язык Пушкина. 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Актер Михаил Кокшенов выступает на творческом вечере Гайдай всегда Гайдай! к 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве.
Сто тридцать ролей на экране: умер Михаил Кокшенов
На набережной видеть вас: что жители Абхазии знают о Пушкине
"На набережной видеть вас": что жители Абхазии знают о Пушкине
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться