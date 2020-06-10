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Угадай мультфильм по фразе

© Foto / Союзмультфильм (1982)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/test/20200610/1027597366/Ugaday-multfilm-po-fraze.html

Легендарная студия "Союзмультфильм" была учреждена 10 июня 1936 года. В этот день в России отмечают ее день рождения.

Sputnik предлагает вспомнить любимые работы студии и выяснить, насколько хорошо вы их знаете. 



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