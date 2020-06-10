Угадай мультфильм по фразе

Sputnik предлагает вспомнить любимые работы студии и выяснить, насколько хорошо вы их знаете.
Легендарная студия "Союзмультфильм" была учреждена 10 июня 1936 года. В этот день в России отмечают ее день рождения.
Sputnik предлагает вспомнить любимые работы студии и выяснить, насколько хорошо вы их знаете.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день с начала пандемии составляет 36 человек.
По информации одного из зарубежных СМИ, замминистра по туризму Абхазии Астамур Барциц заявил, что туристический сезон в республике, возможно, начнется в августе.
Задержанные установленным порядком переданы инициаторам розыска для проведения в отношении них дальнейших процессуальных действий.
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