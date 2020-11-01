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Продукты на прилавке сухумского рынка

Что насчет растений: шесть рецептов абхазских веганских блюд

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/test/20201101/1025473199/veganstvo-6-receptov-nacionalnyx-blyud.html

1 ноября в мире отмечают Международный день веганства. Sputnik предлагает рецепты национальных абхазских блюд, богатых природными жирами и витаминами.


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