Что насчет растений: шесть рецептов абхазских веганских блюд

1 ноября в мире отмечают Международный день веганства. Sputnik предлагает рецепты национальных абхазских блюд, богатых природными жирами и витаминами.
С 1 ноября 2020 года движение городского транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутных такси) планировалось организовать по новому маршруту по улице Аидгылара.
Сорок пять лет назад 1 ноября 1975 года в Абхазии впервые прозвучали торжественные звуки органа. В этот день состоялось открытие музыкального инструмента в Пицундском храме, где прошел знаменательный концерт, ознаменовавший новую веху в культурной жизни страны.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в пятницу 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море.
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