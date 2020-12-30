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Тест: чего вы точно не знаете о Новом годе?

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Темы:
Новый год 2020 (35)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/test/20201230/1029121996/Test-chego-vy-tochno-ne-znaete-o-Novom-gode--.html

Пройдите наш новогодний тест и узнайте удивительные факты о том, как отмечают праздник в разных странах мира.

Темы:
Новый год 2020 (35)

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