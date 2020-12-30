Тест: чего вы точно не знаете о Новом годе?

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Постановлением Кабмина от 8 декабря в Абхазии была запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.
В декабре 2020 года судьи и сотрудники аппаратов судов общей юрисдикции прошли занятия по изучению программного обеспечения автоматизированной судебной информационной системы (АСИС),
Между Республикой Абхазия и Российской Федерацией с 9 сентября 2008 года установлены дипломатические отношения.
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