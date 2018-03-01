Горы зовут: знакомство с другой Абхазией

Апсны – идеальное место для любителей активного отдыха и горного туризма. О том, какие альтернативные виды отдыха может предложить Абхазия, читайте в материале Sputnik.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Море vs горы

В представлении большинства туристов отдых в Абхазии – это солнце, море, пляж. Так и есть. Но только отчасти. Многие упускают из виду, что Апсны – это, прежде всего, горная республика, большая часть ее территории покрыта заповедными лесами, альпийскими лугами и неприступными вершинами.

© Фото: Тенгиз Тарба Букет обреченных: как защитить краснокнижные растения Абхазии

На некоторых из них еще не ступала нога человека. Прибавьте к этому богатую флору, включающую в себя свыше 2000 видов растений, из которых около 400 видов — эндемики Кавказа, а свыше 100 видов встречаются на планете только в Абхазии. Не забудьте про стремительные и прохладные в любое время года бурные горные реки, водопады и горные пейзажи, сменяющие друг друга как в калейдоскопе. И вы получите примерное представление, о том, что такое горная Абхазия.

Апсны – идеальное место для любителей активного отдыха и горного туризма. Турагентства республики предлагают десятки маршрутов, которые уже проверены, хорошо разработаны, имеют разную степень сложности и подойдут как новичкам, так и опытным туристам.

Одна из самых популярных горных троп в Абхазии – это маршрут из урочища Ауадхары через высокогорное село Псху в село Хабью. Протяженность пути составляет 90 километров и занимает пять дней пути. Завершается маршрут в Ачандаре, известной своими природными и культурными достопримечательностями. В частности одно из семи святилищ абхазского народа Дыдрыпш-ныха расположено в этом селе.

© Sputnik Владимир Бегунов Псху: затерянный мир горной Абхазии

Некоторые туристы не обращаются за услугой в агентство и предпочитают самостоятельно проходить маршруты. Здесь важно помнить, что если вы не ограничиваетесь пешими прогулками по окрестным холмам, а планируете более сложное и длительное путешествие высоко в горы, то об этом нужно уведомить МЧС республики. В заявке вам предложат указать контакты участников похода, время и график прохождения маршрута. При этом не стоит забывать, что в Абхазии всегда можно нанять профессионального проводника, с которым можно отправиться по горным тропам.

Все серьезно

Помимо правила ставить в известность спасателей, некоторые специалисты считают, что перед походом необходимо проходить специальную школу подготовки. По их мнению, во избежание несчастных случаев, инструкторы со стажем должны проверять готовность и знания туристов, отправляющихся в горы. Потому как есть существенная разница между горным и пешеходным туризмом и, тем более, простым отдыхом в горах.

© Фото: Алексей Заводский Бойко о горнолыжном спорте в Абхазии: востребован и безопасен

Горный туризм – это не туризм в привычном понимании этого словам. Здесь свои правила, за несоблюдение которых может грозить международная дисквалификация. Хотя кому-то прохождение маршрута и представляется как неспешное путешествие по горам, но сложный горный рельеф, тяжелые рюкзаки со снаряжением и продовольствием сказываются. Не стоит забывать, что группа при этом движется на значительной высоте, более 2500-3000 метров над уровнем моря.

Сложность маршрута в горном туризме определяется в основном категорийностью перевалов, которые в него входят, а также длиной маршрута и продолжительностью похода. Как и в остальных видах спортивного туризма, здесь выделяются шесть категорий сложности походов.

Треккинг в тренде

Если горный туризм сегодня в Абхазии культивируется в основном среди небольших групп местных и иностранных спортсменов, то рекреационный туризм в горах Абхазии с каждым годом получает все большую популярность.

В путешествие ради отдыха и восстановления жизненных сил каждый год съезжаются тысячи туристов. Им предлагают экскурсии к природным достопримечательностям, горным озерам и водопадам, долинам и урочищам. Треккинговых маршрутов не мало, все они различаются как по длительности, так и по уровням сложности. Это может быть маршрут к Гегскому водопаду, запечатленный в советском Шерлоке Холмсе, или поход к урочищу Агура, которое туроператоры упорно называют Долиной семи озер, и многое другое.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тарба о горном туризме: в Абхазии нужно создавать сеть небольших турбаз

Тем, кто не желает проделывать многокилометровые марш-броски с рюкзаками больше собственного веса, предлагают большую часть пути проехать на машине. Здесь езда по бездорожью в горах на открытых "русских джиппах" даже получила особое название – джиппинг.

Турпоходы в Абхазии проводятся с июня по октябрь. Осенью можно заказать индивидуальный тур на несколько человек. Однако горная Абхазия – это не только лето и теплая осень.

Времена года: Зима

Абхазские аналитики указывают на развитие круглогодичного как одного из наиболее перспективных направлений для республики в сфере туризма.

У страны есть природные и климатические условия для развития зимних видов туризма. Дело стоит за привлечением инвестиций в строительство пассажирских горных канатных дорог и соответствующей инфраструктуры, которая откроет новые перспективы для расширения всей сферы туризма. Тем не менее, уже сейчас зимние горные ландшафты Абхазии активно осваиваются, и республика вошла в зону интересов любителей зимних экстремальных видов спорта.

© Фото: официальная страница проекта "Горная Абхазия" в Facebook Абхазия будет завлекать зимних туристов застольем и хелиски

Названия: скитур (прохождение маршрутов на специальных лыжах – ред.) и хелиски (экстремальный вид горнолыжного спорта – ред.) пока еще непривычные для слуха жителей Абхазии, но уже активно используются специалистами.

Заместитель министра по курортам и туризму Астамур Ахба в минувшем декабре назвал хелиски одним из специальных предложений новогодних туров Абхазию. При этом он отметил, что как, правило, это однодневные туры под руководством опытных специалистов из России. Что логично, принимая во внимание, что в горах Абхазии пока нет туристских баз, готовых принимать туристов зимой.

Один из основателей российско-абхазского проекта "Апсны хелиски" Александр Бойко в своем интервью радио Sputnik отметил, что несмотря на то, что хелиски относится к премиум сегменту, и поскольку предполагает доставку на место вертолетом, услуга оказалась достаточно востребованной в Абхазии.

С января и до конца марта – активная фаза для хелиски. Катания проходят на отрогах Гагрского хребта, это горные массивы: Арбаика, Чидым, Ахак, а также на горе Анчхо Бзыпского хребта. На сегодняшний день исследованы и максимально безопасны для хелиски только эти точки.

Помимо однодневных туров, "Апсны хелиски" предлагает двухдневные и недельные туры с ночлегом на побережье.

С апреля до мая можно еще ходить в скитур. Здесь наиболее удобны и уже проложены маршруты в верховьях озера Рица и на Ауадхаре.

Поскриптум

Для абхазов горы священны, нерукотворные храмы, созданные самой природой. Правила поведения в горах строго регламентированы. Здесь действует особый кодекс поведения, в полной мере отражающий трепетное отношение абхазов к этой величественной природе. В горах возбраняется ругаться, спорить, громко выяснять отношения, категорически запрещается оголяться, браниться или любым другим способом выражать неуважение к этим священным местам.

И да, купаться в горных озера недопустимо в соответствии с традиционной культурой абхазов. И подобные действия со стороны туристов могут быть восприняты как оскорбление. Тут важно помнить, что внедрение в культуру и быт любого народа непростой процесс, и должен найти у принимающей стороны.